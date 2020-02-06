瑞昱受惠藍牙等成長題材 外資調升目標價

（中央社記者吳家豪台北6日電）網通晶片廠瑞昱去年營收與獲利皆創歷史新高，美系和歐系外資維持加碼、優於大盤評等，目標價分別為390元、290元；日系外資看好瑞昱基本面改善，升至持有評等，目標價上修到235元。

瑞昱股價今天開高6元，盤中最高來到259元、漲幅超過6.1%，成交張數超過4000張。

美系外資發布研究報告指出，瑞昱去年第4季本業表現優於市場預期，受惠於Wi-Fi、無線耳機的藍牙功能、網通專案和電視等持續成長題材，應可推升今年每股盈餘年增20%，重申「加碼」投資評等，目標價從260元調高到390元。

歐系外資表示，瑞昱今年1、2月接單表現佳，但能否延續仍具不確定性，原因在於50%訂單需出貨給中國客戶，考量訂單遞延風險，瑞昱今年第1季營收恐季減5%；今年仍有望受惠於耳機藍牙功能、USB Type-C連接口及4K機上盒等需求，全年營收應可年增11%，維持「優於大盤」評等和目標價290元。

日系外資認為，瑞昱去年第4季匯損導致獲利低於預期，但本業表現優異，考量藍牙、電視系統單晶片（SoC）、被動光纖網路（PON）需求較預期更強及基本面改善，將瑞昱2020年、2021年每股盈餘預估值上調約11%，至15.08元、16.47元，投資評等從「賣出」升至「持有」，目標價從192元上修到235元。（編輯：楊玫寧）1090206