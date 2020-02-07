武漢肺炎延燒 造紙台廠受惠轉單效應

（中央社記者潘羿菁台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，帶動造紙轉單效應，海外用紙客戶考慮到疫情影響，將訂單轉移到中國以外供應鏈，永豐餘集團旗下特殊用紙廠華紙表示，農曆春節過後陸續接到國外急單。

中國為造紙出口大國，不過，由於爆發武漢肺炎疫情，當地限縮工廠產能與運輸物流，大陸製紙張無法銷往海外。華紙透露，明顯感受到在國際市場少了中國同業競爭，「最近訂單價格都比較好談」。

有關疫情對紙業整體影響，華紙認為好壞參半，正面影響包括醫療用品紙箱需求提升，以及隨著民眾減少出外活動改採外送服務，食品的紙盒訂單增加；負面衝擊則是預期工業用紙會有遞延現象，目前中國大陸許多工廠尚未開工，或是物流運輸問題，貨不出去就會衍生包裝需求下降。

不過，華紙表示，只要基本面存在，待疫情獲得控制，工業用紙需求頂多只是遞延而非減少，全年度仍可望有撐。

對於正隆、永豐餘與台紙等工業用紙廠商，法人認為，台灣廠與越南廠有機會受惠於轉單效益。

以正隆為例，目前造紙產能擺在台、越兩地，紙器工廠則是台灣、越南與中國均有，台灣造紙產能占比高達9成，公司將上游產能重壓在國內，而台、越兩地紙器合計產能為69%。

正隆表示，目前台灣造紙與紙器廠稼動率滿載，2月營運狀況將會優於1月，主因1月有春節因素干擾，越南紙器廠稼動率滿載、造紙廠也維持在8成，台、越兩地訂單相當穩定，不受疫情影響。

永豐餘在台灣、中國與越南均有布局，在台灣有5座紙器廠、2座造紙廠，中國12座紙器廠、1座造紙廠，越南6座紙器廠，台、越兩地產能合計與中國產能相當。（編輯：楊玫寧）1090207