兩岸客貨運能限縮 長榮華航2月營收恐不妙

（中央社記者潘羿菁台北9日電）受武漢肺炎疫情影響，兩岸運輸能量遭到限縮，由於香港澳門中國航線，位居長榮航與華航前三大市場，法人已預期，2月長榮航與華航營收恐怕不妙。

長榮航過往在大陸飛航城市共計26個，共有38航線，每週約100多航班（來回），華航則是共22個城市，自從武漢肺炎疫情升溫，截至上週五（7日）晚間，兩家公司針對兩岸航班縮減至北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都的5個航點部分航班，從過去的20餘城市減少至4個城市、5座機場運能。

根據法說會資料顯示，港澳中國航線對華航客運營收占比為22%、位居第二大市場，長榮航為16%、為第三大，如今兩岸航班遭到取消，無疑是一大損失。

此外，近年長榮航利用兩岸客機腹艙貨運力，加值該航線含金量，如今，隨著客機航班減班，恐怕也會減少貨運量，法人已經預期，航空雙雄2月營收數字不會太好看。

至於陸委會最新宣布，自明天起暫緩大三通的海運載客服務，唯獨貨運不在受限範圍，貨櫃業的陽明海運（2609）表示，目前兩岸直航路線營運正常，並未接獲政府暫緩通知；而國內最大散裝航運慧洋表示，公司並未經營兩岸直航路線。

不過一名航運業者認為，儘管兩岸海運貨品運輸可通行，但是預期中國大陸明天開工不見得樂觀，客戶還無法到位情況，也是沒輒。

長榮航強調，今年預計有5架新飛機加入，預計會讓整體客運能量成長13%，新機會導入在溫哥華、日本與東南亞航線，積極拓展中國港澳以外市場。

此外，華航也指出，波音777全貨機新機今年第3季交機，波音777貨機效能比747好，除777兩顆發動機，747有4顆發動機較為耗油外，777承載也較747好，預計一年可節省成本20%。（編輯：林淑媛）1090209