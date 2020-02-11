武漢肺炎供應鏈恐中斷 專家點出台製造業2大問題

（中央社記者潘姿羽台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，造成供應鏈斷鏈的恐慌蔓延，專家指出，這次疫情帶給供應鏈嚴峻挑戰，也凸顯台灣製造業積習已久的2大問題，存貨過低以及產能集中中國，若始終沒有正視風險管理，未來還是可能危機重演。

中國是全球重要生產基地，然而因新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，中國多城市宣布封閉式管理，也有許多廠商延後復工，導致供應鏈出現中斷風險。

隨著中國北京、上海等一線城市接連宣布封閉式管理，武漢疫情影響持續升溫；中華經濟研究院助理研究員陳馨蕙直言，封城、封閉式管理將阻斷貨物、人員的往來，即便工廠開工，若原料、員工沒有到齊，也難以回復全部產能；就算如期開工，產線的防疫管理沒做好，也可能爆出群聚感染，等同雪上加霜。

陳馨蕙直指，廠商現在最擔心的是疫情帶來的不確定性，現階段還沒看到中國疫情出現緩和跡象，封城情況也愈來愈嚴重，加上中國資訊揭露不夠透明，廠商無法預估何時產能才能恢復，也就無法預作準備。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則說，武漢肺炎疫情帶來的影響超乎想像，且曝露出台灣製造業存在已久，包括存貨水準特別低，以及過度依賴中國、未能分散風險等2大問題，導致一旦發生突發事故，廠商就會措手不及。

賴樹鑫表示，國內傳統產業的存貨意識比電子業高，不過廠商習慣性壓低存貨，以節省存貨持有成本，在台灣是普遍現象，台灣製造業平均存貨天數約30天，美國製造業平均存貨天數約60天，歐洲國家則更長；台灣廠商長期抱著「低價競爭」的思維，只強調成本優勢，卻忘了一旦有意外發生，存貨就是救命丹。

觀察鄰近國家南韓的製造業存貨水準，賴樹鑫表示，南韓平均存貨天數雖低於歐美國家，但仍高於台灣，而且南韓製造業的上下游整合度高，很多原物料可以自行生產，對外依賴程度較低，換言之，風險承受能力比台灣要高。

其次，部分台灣廠商產能過度集中中國，生產基地聚集同一處固然能節省成本，但美中貿易戰、武漢肺炎均凸顯「雞蛋放在同個籃子裡」的危險性；賴樹鑫指出，分散風險的布局方式，成本相對較高，但風險承擔能力也比較好，許多外商全球布局就是基於這樣的考量。

「台灣老闆都在賭，天天都走在鋼索上」賴樹鑫坦言，現在廠商在做的都是災難回復，而不是真正的風險管理。

賴樹鑫也點出另一個值得深思的現象，台灣一向將南韓視為重要競爭對手，但台、韓廠商最大差異是，台灣只會跟國外客戶Say Yes，韓國廠商說完Yes後，還會多個But，背後意義是台灣廠商為了迎合品牌廠商要求，可能降低一些不該降的成本，長期而言，不利提升自身競爭力。

他強調，廠商接單同時，也要維持品質，甚至持續進步，供應端與需求端才能站在對等地位，台積電、大立光就是很好的模範，儘管是蘋果供應鏈的一環，但因實力堅強，不用看蘋果臉色，而是雙方互惠互利，這也是台灣廠商要努力的方向。（編輯：林孟汝）1090211