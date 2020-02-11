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疫情影響 20家上市櫃無法如期申報1月營收

最新更新：2020/02/11 20:07

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會今天統計，受武漢肺炎疫情影響，至今天止，仍未公告申報1月營收的上市櫃公司共454家；其中，確認無法在15日申報的有20家，仍在評估狀況尚未確認的有48家，其餘則會如期完成。

因應武漢肺炎疫情升溫，金融監督管理委員會上週宣布，將延長公開發行公司108年1月份營運情形公告申報期限至2月15日，若有不可抗力因素無法完成公告，可檢具證明資料及擬展延的期限，先申請核准。

金管會證券期貨局今天統計，應申報1月份營收的上市櫃家數總計有1715家，至今天止，已經申報的有1261家，占比74%，仍未申報的則有454家。其中，回覆申報有困難，確認無法在15日申報的有20家，仍在評估狀況尚未確認的有48家，其餘公司皆會在15日前完成。

證期局副局長蔡麗玲指出，主要是因為當地政府限制員工不能回到原本工作崗位，公司才會申請延後，會依據個案的情形評估延長時間，一般來說不會展延太久，希望盡快提供給投資人參考。

至於3月份財報申報是否要全面延期，蔡麗玲表示，目前有會計師有提出替代查核的方式，若有涉及審計相關實務，會再作討論。

蔡麗玲也強調，目前上市櫃公司營收還在陸續申報中，會隨時了解最新情況，若沒有辦法在15日之前完成申報的公司，可以依公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第4條之1規定，檢具無法如期申報的理由、證明資料及擬展延的期限，先向金管會申請展延。（編輯：黃國倫）1090211

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