肺炎疫情牽動手機買氣 台灣三星：短期影響不大

（中央社記者江明晏台北12日電）武漢肺炎疫情升溫，市場憂手機終端買氣受波及，台灣三星觀察，手機買氣影響不大，但近期門市約少10%至15%人流，供貨上，估一季內舊機不受太大影響，新機爭取數量則跟規劃一致。

因肺炎疫情升溫，多家科技大廠與台灣廠商陸續宣布退出參加24日在西班牙巴塞隆納舉行的MWC（全球行動通訊大會），三星的年度旗艦機發表會不畏疫情如期登場。

三星今天在舊金山正式發表年度旗艦機Galaxy S20系列，包括Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra共3款新機，引進新相機模組，結合人工智慧（AI）與三星至今尺寸最大的影像感測器、支援8K高畫質攝影功能，且三款新機皆具備5G連線能力。

武漢肺炎疫情升溫，市場擔憂手機終端的買氣恐受波及，台灣三星觀察，由於各界各業屬性不同，對於手機市場而言買氣影響不大，消費者主要會調整自己的消費行為來購買，如透過網路挑選、電話詢問門市等，因此較不會有遞延累積買氣的情形。不過近期觀察實體門市約少10%至15%人流，但疫情若時間長久，仍可能會受影響。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

由於三星旗艦機許多零組件的供應鏈，有來自中國生產的公司，現在疫情是否會影響到出貨，台灣三星也說明，會持續與總部協調溝通，盡可能讓台灣消費者可以得到想要的產品，疫情在全球都有一定影響，單純就台灣市場狀況而言，年前剛好適逢手機銷售旺季，所以預前準備相對充足；短期來看，一季之內既有舊機上不會受到太大影響，新機目前與總部爭取數量跟規劃一致，故供貨上不會受到太大影響。

S20系列將於3月6日起正式上市，台灣三星指出，S20 Ultra、S20、S20+的配貨量會有階段性調整，譬如，初期購買多是忠誠度高的消費者，會以Ultra量最多，一個月後會以S20+最多；以往台灣Note系列銷量都高於S系列，但在2019年S系列表現優異，和Note系列比例相當。

美國網路巨擘亞馬遜公司（Amazon）、南韓LG電子（LG Electronics）、中國手機品牌vivo、瑞典電信設備商愛立信公司（Ericsson）、美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）、日本行動通訊業者NTT DoCoMo公司和索尼公司陸續宣布退出今年24日在巴塞隆納舉辦的全球行動通訊大會。台灣手機晶片廠聯發科及電信業者中華電信、遠傳電信也跟進，宣布取消MWC展期活動。

對於三星是否會跟進取消MWC參展活動，台灣三星表示，目前總部未有消息，但原本台灣三星就沒有計畫要去。（編輯：楊凱翔）1090212