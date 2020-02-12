主計總處估疫情對GDP衝擊 低於0.5個百分點

（中央社記者潘姿羽台北12日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，主計總處今天下修2020年經濟成長率預測值至2.37%；主計長朱澤民認為，疫情帶來的負面衝擊不會像SARS時期那麼大，預估影響全年經濟成長率將低於0.5個百分點。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。主計總處直言，2019年冠狀病毒疾病將是影響未來台灣經濟的主要不確定因素之一。

主計總處今天因而下修2020年經濟成長率至2.37%，較去年11月預測值2.72%減少0.35個百分點，且今年1季經濟成長率「保2」落空。

不過朱澤民認為，目前國內疫情有效控制，經濟基本面仍佳、股市穩健，而且宅經濟當道，疫情對整體民間消費的影響可望低於2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期；綜合上述因素，這次疫情對經濟的衝擊不會比SARS時期還大。

朱澤民也說，SARS對當年經濟成長率的影響約0.57個百分點，這次疫情獲得控制，影響程度不會那麼嚴重；如果將2019年冠狀病毒疾病的主要疫情發生期間比照SARS的3個月，估計對全年經濟成長率影響會落在0.35至0.5個百分點間。（編輯：黃國倫）1090212