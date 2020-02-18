京城銀董事長戴誠志：可考慮適時投資台股

（中央社記者劉姵呈台北18日電）京城銀行董事長戴誠志今天表示，今年債市利率不佳，不易尋找合適投資標的，只能將債券平均存續期間拉長，多點時間觀察市場變化。對於武漢肺炎疫情，他認為至少還會影響半年，但仍可適時投資台股。

戴誠志也分享，「股票的股價」扣除「企業因疫情的損失」，就是這檔股票的價值，他建議這段時間排隊買口罩，也可以考慮適時投資台股。

京城銀今天下午舉辦今年首場法人說明會，會中公布2019年全年稅後獲利為新台幣34億元，稅後每股盈餘（EPS）為2.99元，稅前股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別為10.26%、1.38%。整體資產品質維持過往的高水準表現，逾期放款比率0.01%、逾期放款覆蓋率9918%、全體放款覆蓋率為1.44%。

債券投資方面，截至去年底止，京城銀國內債券投資金額約有370.36億元，較2018年的392.24億元略有下滑，年減5.6%，平均存續期間自5.41年提升至6.41年，平均收益率自1.09%降至1.03%。另外，海外債券投資金額也降至12.07億美元，較2018年的12.44億美元也略有下滑，年減3%，平均存續期間自5.73年增至6.56年，平均收益率自5.69%提升至5.71%。

京城銀董事長戴誠志表示，目前10年期海外債平均利率僅剩1.5%多、國內債券殖利率也僅剩0.5%，要尋找合適的投資標的不易，今年投資債券不容易賺到太多錢。對銀行來說，債券收益性太低，國內外債券投資都愈來愈困難。

他提到，先前已經預期美國聯準會（Fed）會降息，目前來看，整個債市利息仍不會變高，目前的操作策略就是把債券投資的平均存續期間拉長，像是過去京城銀債券平均存續期間落於4.5年左右，去年則拉長至6年多，可以爭取到更多時間，觀察市場變化，為未來作打算與布局。

相對來說，戴誠志看好股票投資，他說儘管武漢肺炎疫情預估至少會影響6至12個月，但今年美國總統川普預期連任機率高，美國經濟表現仍可預期。目前京城銀持有台股水位約在30多億元，仍有很多加碼空間。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090218