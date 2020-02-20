台灣大M+跨足粉絲經營 力拚企客數翻倍

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大今天宣布，旗下有300萬用戶的通訊軟體M+平台，將推出「M+服務圈」，有獨家VIP專屬、粉絲標記等新功能，跨足粉絲經營市場，預計帶動M+企客數翻倍。

台灣大哥大今天發布新聞稿指出，旗下通訊軟體M+ messenger（下稱M+），在企業專屬即時通訊領域經營有成，成為驅動企業內部溝通、客服整合、跨區域溝通的平台。

有300萬用戶的M+今天宣布推出「M+服務圈」，台灣大表示，第一階段將鎖定地方政府、醫療體系、證券/銀行以及新銳電商推廣，預計將帶動M+企業客戶數翻倍成長。

台灣大個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源表示，5G商轉在即，將為全產業帶來翻轉性的影響，新創產業也將在5到10年遍地開花；因應企業及顧客型態的轉變，品牌粉絲的第一線經營更需具備多元、彈性且個人化等多面向服務，以因應萬變的消費世代。

「M+服務圈」除了常見的一對一、一對多的溝通模式，獨家新增的粉絲標記、VIP專屬等功能，可以精準分群、深入經營粉絲，再藉由多樣化API串接，例如系統整合自動發訊、AI機器人互動查詢等功能。（編輯：鄭雪文）1090220