武漢肺炎疫情衝擊 台股震盪走低

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中國武漢肺炎疫情延燒，美股下跌，拖累亞洲股市，分析師認為，疫情對資本市場影響仍在，台股可望在前波低點11648點之上震盪整理。

截至10時30分，加權股價指數下跌55.46點，來到11669.63點，成交值新台幣622.52億元。由於蘋果（Apple）、台積電ADR走勢偏弱，電子股今天表現熄火，防疫概念股則表現搶眼，包括被納入抗疫國家隊的國光生、高端疫苗、亞諾法、台康生技等都是近期強勢指標。

台積電下跌0.61%，來到323.5元。鴻海下跌1.09%，來到81.9元。

國光生上漲3.72%，來到27.85元，高端疫苗盤中亮漲停43.30元。

分析師表示，受到市場預期武漢肺炎疫情恐快速擴散，美股20日盤中出現跳水走勢，凸顯市場憂慮情緒，外資近期對台股態度也相對保守，近3個交易日中，有2天賣超超過80億元，台指期淨多單部位在結算後也降至2.6萬口之下，成為多方警訊。

分析師也認為，台股目前仍撐在1月30日長黑K棒中點11677點之上，多頭仍有抵抗意圖，但因季線橫亙在11800點附近，指數短線恐在11650點至11800點之間區間震盪。

法人指出，武漢肺炎疫情發展仍是短線牽動資本市場的重要變數，中國大陸復工狀況及對經濟的影響也仍在變化當中，近期市場波動難免，消息面影響將明顯大於基本面變化。（編輯：楊玫寧）1090221