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五大銀行1月新承做房貸大減 後續關注疫情影響

最新更新：2020/02/21 18:03

（中央社記者潘姿羽台北21日電）央行今天公布1月五大銀行新承作房貸金額為新台幣382.63億元，受農曆春節的季節性因素影響，較上月大減221.44億元；至於武漢肺炎疫情是否衝擊房市，央行表示，將持續關注市場發展。

中央銀行今天發布1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款，由於1月適逢農曆春節，工作天數較少，購屋貸款、資本支出貸款、週轉金貸款、消費性貸款金額均較上月減少。

1月新承做房貸金額較上月大減221.44億元，降至382.63億元，利率則微升0.009個百分點，來到1.617%。

央行經研處副處長吳懿娟說明，除了農曆春節的季節性因素影響，去年12月適逢年底購屋旺季，交屋潮湧現，比較基期墊高，使得月減金額擴大；利率方面，去年12月有較多整批分戶貸款，拉低利率，1月便稍微回升。

媒體詢問，疫情是否對1月房市造成衝擊，吳懿娟表示，1月新承做房貸減少主因還是季節性因素，至於疫情影響，可能得觀察2月後的情況。

吳懿娟也說，今年武漢肺炎疫情與2003年SARS時期的時空背景不太一樣，房市直至去年底都溫和成長，儘管疫情會帶來不確定性，目前市場是以自住為主，可能會偏向觀望，接下來將關注相關消費性指標，畢竟未來發展的不確定因素還是很高。（編輯：黃國倫）1090221

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