外資賣超台股263.39億 創16個月來最大量

（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所統計，外資今天賣超新台幣263.39億元，自今年初至今，外資累計賣超1045.73億元。法人表示，外資大賣超台股應是美元指數走強，外資被動賣超台股。

加權指數今天收在11534.87點，大跌151.48點，跌幅1.3%，成交金額1385.67億元。外資今天賣超台股達263.39億元，為2018年10月11日之後，1年4個多月以來外資賣超最大金額。

台股今年農曆新年紅盤日，因武漢肺炎疫情補跌，指數重挫696.97點，創下史上單日最大跌點，外資當天賣超181.01億元，仍低於今天賣超金額。

台股歷史單日第2大跌點，2018年10月11日，台股受美中貿易戰及美公債殖利率上升，大跌660.72點，外資當日賣超高達302.06億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，相對2018年10月11日台股崩跌660.72點，外資賣超302.06億元，台股今天並未崩跌，外資卻大賣台股，應該是美元指數走強，資金流向美國，外資被動式的賣出台股權值股。既然外資都有可能賣超。

廖健佑認為，外資大賣，投資人缺乏信心，使台股轉弱，但今天應非低點，雖然外資可能再賣台股，不過只要接下來美股持平或上漲，台股應該有機會反彈；在下跌趨勢中，2月初低點11400點仍然有撐。

外資今天賣超群創、台積電、開發金、中信金、富邦金、鴻海、國泰金、玉山金、彩晶、元大金、元大台灣50、中鋼、華南金、英業達、合庫金等，鎖定大型權值股。（編輯：張良知）1090224