3大產業營業氣候測驗點下滑 2月疫情衝擊更明顯

（中央社記者潘姿羽台北25日電）農曆春節因素加上武漢肺炎疫情延燒，衝擊市場信心，台經院今天公布1月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑；台經院院長張建一也表示，2月經濟數據可能會比1月更差。

台經院表示，儘管美中雙方於1月中正式簽署第一階段貿易協議，有助於降低全球經濟不確定性，然而受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情逐漸升溫影響，病毒擴散恐將衝擊全球經濟。

觀察1月測驗點表現，製造業營業氣候測驗點下跌2.23點，降至94.16點；服務業下降3.15點，來到88.63點；營建業較上月減少8.41點，降至95.03點；3大產業營業氣候測驗點同步下滑。

台經院說明，國內方面，受到農曆春節因素影響，工作天數減少，加上新冠病毒疫情擴大，使得製造業廠商不僅看壞當月景氣，對於未來半年景氣看法也偏向保守；服務業方面，原本受惠於農曆春節連假，有利刺激銷售買氣與出遊聚餐商機，不過疫情使民眾外出消費意願更加謹慎保守，因此零售業與餐旅業廠商看壞未來半年景氣表現。

台灣經濟研究院院長張建一表示，疫情衝擊的情況2月會更明顯，並影響信心，可以預期2月經濟數據會比1月差；不過現在談「V型反轉」或「U型反轉」還太早，先看2月經濟數據衝擊程度，再來評估。（編輯：楊玫寧）1090225