抗疫資產配置 法人建議公用事業醫療保健

（中央社記者韓婷婷台北25日電）恐慌情緒隨著武漢肺炎疫情蔓延全球股市。法人表示，從歷史經驗觀察，公用事業、核心消費、醫療保健相對抗跌，但疫情緩和後能源、科技、原物料、非必需消費反彈幅度較明顯。

知名調研機構FactSet發布報告指出，疫情發生後，對能源、原物料和金融產業影響最大；反觀，公用事業、核心消費、醫療保健等表現將會較好。

再從歷史經驗觀察，富邦證券表示，根據2003年SARS疫情經驗，中國及香港等主要疫區在疫情爆發後，股價指數經歷約70日才出現落底反彈，而其他影響較輕微的國家則在30日內出現止穩反彈。整體而言，疫情對經濟的衝擊將是暫時性，不至於影響當前全球經濟復甦的步伐，建議提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品。

根據富邦證券統計，在SARS疫情相對集中的中國、香港以及鄰近的亞洲國家當中，於2003年3月3日至4月25日約2個月疫情攀升期間，亞股累計下跌約7.7% ，其中香港、中國跌幅超過一成。金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌。

於2003年4月25日至6月25日的疫情降溫期間，亞股反彈約19.9% ，其中泰國、印尼、南韓、中國彈幅均超過24%；相較之下，馬來西亞、香港反彈幅度較小。就類股表現而言，能源、科技、原物料、非必需消費反彈幅度較明顯；而公用事業、醫療保健、工業反彈幅度相對較小。

FactSet提醒，儘管過去經驗顯示流行病對市場只有短期影響，但隨著中國躍居全球製造中心，成為原物料主要進口國、商品出口大國，武漢肺炎疫情造成的衝擊將更勝於2003年SARS事件，影響範圍為全球性，程度則取決於疫情持續的時間而定。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，隨著疫情擴散造成全球大宗商品需求減少、製造業供應鏈中斷，首當其衝自然是能源、原物料產業，而這些基礎原料主要都來自與中國貿易關係密切的巴西、南非、阿根廷等新興國家。

反之，水、電、天然氣、食品、日用品、醫療保健等為基本民生需求，人人都需要，尤其是水、電等公用事業，幾乎都是在地生產、在地使用，受疫情影響相當有限，擁有獲利的硬底子。葉菀婷認為，在市場恐慌時，這類資產能發揮防禦特性，建議投資人適度納入資產組合中，降低波動風險。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，自去年下半年以來，市場已逐步修正2020年美國企業獲利預估，且聯準會祭出降息動作的可能預期大增，也有助於和緩疫情帶來的負面影響，但在疫情尚未完全明朗化之前，仍需密切關注疫情發酵下的後續效應，建議投資組合應採取積極調整的多元資產配置策略，以應對近期可能的市場震盪行情。（編輯：楊玫寧）1090225