疫情過後 台經院看好美股創高拉抬台股

（中央社記者潘姿羽台北25日電）市場擔憂武漢肺炎疫情對全球經濟威脅日增，美股上演「黑色星期一」，台股今天盤中也一度跌逾百點。台經院院長張建一認為，美股只是短期恐慌性下跌，經濟依然穩健，未來有機會創新高，甚至拉抬台股向上攻堅。

美股道瓊工業指數大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點，日經225指數今天開盤也一度暴跌逾1000點；美股、日股重挫之下，台股今天開盤下挫，早盤跌逾百點後跌幅收斂，開低走高，收盤漲5.36點，為11540.23點。

台灣經濟研究院今天舉行景氣動向記者會，院長張建一談及金融情勢，認為美股崩跌主要反映韓國、義大利疫情快速升溫，「狀況讓人嚇一跳」，影響信心所致；不過亞洲股市早已反映疫情影響，因此台股開盤下跌後也拉回翻紅。

張建一接著指出，美股這波下殺主要是恐慌性走跌，國際股市可能因為疫情影響，震盪修正一段時間；台股中長期基本面看好，但不可能獨立於國際景氣之外，因此料將在箱型區間震盪。

展望未來，張建一表示，美國經濟還是非常強勁，可以靠服務消費刺激經濟成長，下半年有減稅2.0的題材，預估未來美國股市還會創高，台股也有望隨之連動，向上挺進。（編輯：楊玫寧）1090225