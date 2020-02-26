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LINE貼文串招募創作達人 新功能3月推出

最新更新：2020/02/26 18:47

（中央社記者吳家豪台北26日電）看好台灣創作軟實力，通訊軟體LINE台灣今天宣布啟動LINE貼文串「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫，擴大招募全台500位創作達人，且LINE貼文串將於3月上旬推出全新功能。

LINE貼文串目前擁有1600萬的每月活躍用戶，「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫初期將以商業互惠的模式，與內容創作者合作。創作者能於貼文串上發揮創意，打造具個人風格的貼文串。

「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫首波將針對美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩等5大領域的內容創作者擴大招募，至今年底前預計招募500位創作達人。即日起至今年6月30日止，透過官方指定管道完成申請並經過遴選，便有機會獲得LINE官方認證的「藍盾」官方帳號、官方帳號專屬ID、一年推播訊息無上限等回饋。

此外，LINE貼文串將透過人工智慧（AI）技術進行個人化推薦及搜索技術，預計3月上旬將推出「探索」和「追蹤」全新功能，搭配目前已有的影音、圖片輯、外導貼文內容呈現形態，貼文串經營者將不再受限於單一群發推播模式，可依照個人風格創作最適合自己的原創內容。（編輯：黃國倫）1090226

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