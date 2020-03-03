避免市場攤商曝感染風險 經部編6億預算助防疫

（中央社記者吳柏緯台北3日電）受武漢肺炎疫情影響，人流眾多的夜市與傳統市場受創嚴重。經濟部編列新台幣6億元，除了改善硬體環境之外，協助採購、配送口罩與消毒水供攤商使用，避免暴露在感染風險。

行政院會日前通過因應武漢肺炎的特別預算新台幣600億元，其中由經濟部匡列20億元，規劃「振興抵用券」消費優惠措施，實體跟電子票券並行，民眾可持不同類別的抵用券，分別在餐廳、夜市、商圈等地方使用，藉此促進消費意願。

經濟部官員今天受訪時指出，除了利用振興抵用券提升民眾赴傳統市場與夜市購物的意願外，對全台約600處公有的傳統市場與夜市，也另編列「傳統市場及夜市設施更新」與「傳統市場及夜市輔導」兩項預算，總計6億元，從硬體改建、行銷與防疫等多方面，協助攤商度過難關。

其中，官員說明，「傳統市場及夜市輔導」編列1億元，主要用在防疫策略，由部內採購口罩與消毒水等防疫工具，並配送到有需要的公有市場與夜市，供自治會與攤商使用，避免業者進行商業活動時，由於缺乏防護裝備而暴露在感染的風險之中。

官員進一步說明，當時在與攤商業者溝通時，不少人都反映，由於要開店做生意而無法購買口罩，但市場與夜市人潮眾多，要討生活的同時又很擔心受到感染，因此希望政府能協助。

該官員指出，目前已經著手採購消毒機與消毒水，陸續配送到公有市場與夜市；至於口罩配送，將會在公平的前提之下，提供適量的口罩供攤商使用。

除了防疫工作之外，在疫情趨緩後，經濟部也會透過這筆預算，協助公有市場與夜市行銷，降低因肺炎疫情帶來的衝擊。

另外，「傳統市場及夜市設施更新」則編列5億元，官員指出，主要是協助公有市場與夜市執行硬體翻新、改善環境，以需要加強衛生與安全的地點列為優先執行的對象。目前全台約有600多個公有市場與夜市，預計可以協助一半的地點改善。（編輯：林孟汝）1090303