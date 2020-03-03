武漢肺炎衝擊消費意願 沈榮津：趁機數位轉型

（中央社記者郭建伸台北3日電）武漢肺炎疫情影響民眾消費意願，許多餐廳、夜市的營業額大受影響。由於紓困特別預算補助餐飲業者導入外送平台及電商，經濟部長沈榮津今天備詢表示，政府要利用這機會進行數位轉型。

行政院長蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

時代力量立委王婉諭質詢指出，紓困特別預算中編列2.6億元用於補助餐飲業者導入外送及電商平台；但根據現況，目前餐飲店家已破2萬5000家與外送平台合作，零售業應用電子商務比重達63%，質疑特別預算編列預算用於外送與電商，可能不算迫切，認為應該用一般年度預算處理。

沈榮津備詢表示，內需型服務業平時運作如常，但武漢肺炎疫情影響後，消費者不願出門消費，嚴重衝擊餐飲、零售、百貨、賣場、商圈、夜市，政府要利用這個機會進行數位轉型。

王婉諭也指出，紓困特別預算編列5億元補助地方政府辦理傳統市場及夜市設備更新，但這也是一般年度預算就執行的政策，恐有疊床架屋狀況，呼籲政府要把錢用在刀口上。

蘇貞昌備詢表示，許多市場跟夜市平時生意很好，想要改善出入動線或整修排水設施跟燈光設備，「他（店家）生意正在做，很討厭你（政府）來跟他亂」；現在因為疫情衝擊，店家生意不好，強調「度小月也是大改善的時候」，替市場改善設備也可增加公共支出。

蘇貞昌說，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間因為經濟停滯，公共支出也跟著停滯，2003年的國內生產毛額（GDP）受到很大影響；政府有鑒於上次教訓，公共支出不但加大、加快、加強，並鼓勵給予獎勵金。

蘇貞昌表示，未來顧客若回流時，也會有感市場夜市環境變好，更願意消費，強調這是一舉三得。

台灣民眾黨立委高虹安質詢指出，台灣前陣子才歷經口罩之亂，雖然行政院處理得宜，但現在從特別預算中看到「發券之亂」，包含原民會、客委會跟經濟部都有紓困振興觀光旅遊的抵用券，但如客委會是用電子券、原民會是採認證商家消費，經濟部則尚未確認。

高虹安指出，過去有部會也有發放抵用券，但執行轉換率不好，不是因為預算不夠多，要求政府該加強改善。

蘇貞昌表示，特別預算編列一定要立竿見影，各部會若過去抵用券執行率偏低，一定要找出原因，他會要求各部會盤點執行轉換率問題。（編輯：林興盟）1090303