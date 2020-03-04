日韓股市反彈 台股盤中漲約50點

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美國聯邦準備理事會（Fed）無預警降息，引發市場對經濟疑慮加深，美股重挫，亞股中日韓股市出現反彈，台股指數10時30分過後，在買盤進駐台積電下，指數漲約50點。

截至11時18分，加權股價指數上漲54點，約11381點，成交值新台幣878億元，韓國股市早盤大漲約2%，日股也由黑翻紅，激勵台股以紅盤開出，台股今天由台積電及鴻海撐盤，不過投資人觀望氣氛趨濃，量能有降溫的跡象。

分析師表示，武漢肺炎疫情一發不可收拾，Fed緊急降息2碼（0.5個百分點）更引爆市場對於疫情衝擊經濟成長的疑慮，導致美股短線強彈後反而以大跌作收，台股短線仍難免受到國際資本市場的動盪影響，年線11066點將扮演多頭重要心理支撐角色。

分析師認為，短線外資密集在台股提款，近6個交易日天天賣超超過百億元，在台指期市場布局也愈趨保守，在外資態度仍舊偏空下，內資鎖定特定族群點火撐盤，5G、防疫相關及高現金殖利率均成為盤面資金追逐焦點。

法人則指出，受到中國大陸2月延後開工的影響，近日陸續公布上市櫃公司2月營收數字，預期將普遍出現顯著下滑，若後續開工狀況漸趨明朗，加上疫情若能獲得控制，資本市場才有機會回歸正軌。（編輯：張均懋）1090304