疫情過後 土銀：房市應可U型反轉

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）SARS期間房市暴跌，武漢肺炎疫情是否會造成情況重演，土銀董事長黃伯川認為，機率很小，近年房價相對穩定，加上有台商回流動能支撐，情況大不同，疫情過後，房市應可U型反轉。

國內房貸龍頭土地銀行今天舉辦媒體春酒，對武漢肺炎疫情是否會如SARS重擊房市，黃伯川認為，房市重挫情況不會重演。

黃伯川表示，2003年受SARS影響，爆發了台灣金融史上唯一一次的系統性風險，銀行擔保品9以上為不動產，房地產價格下跌加上景氣不佳，造成擔保率、逾期放款大增；不過，當時的背景是，國內產業不斷外移西進，房市在前一波暴漲後陷入緩跌，房價才會在疫情衝擊下進一步大幅下跌。

黃伯川說，不過，如今台商產能反而是一直在移回台灣，加上近年房市走勢相對穩定，且是以自住剛性需求為主，因此應不會重演SARS情形。1月房市交易量確實略有下降，但判斷為季節性因素，近期看屋人潮減少主要是疫情造成觀望，待疫情獲得控制後，就會回歸基本面。

黃伯川認為，疫情過後，房市雖然不太可能出現「V型反轉」，但也會是「U型」走勢，逐步回溫。

土銀目前房貸餘額為新台幣8863億元，目標今年底可達9000億元以上，年增3.5%，其中，土建融部分預期可有雙位數成長。（編輯：鄭雪文）1090304