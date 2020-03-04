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AIT主席莫健訪貿協 與黃志芳暢談台美商務議題

最新更新：2020/03/04 22:11
AIT理事主席莫健（左）4日拜訪貿協，並與貿協董事長黃志芳（右）就台美商務、貿易、投資交換意見。對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫相當有興趣。（貿協提供）中央社記者吳柏緯傳真 109年3月4日
AIT理事主席莫健（左）4日拜訪貿協，並與貿協董事長黃志芳（右）就台美商務、貿易、投資交換意見。對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫相當有興趣。（貿協提供）中央社記者吳柏緯傳真 109年3月4日

（中央社記者吳柏緯台北4日電）AIT主席莫健今天拜訪外貿協會，除參觀去年底成立的台美商務交流中心，同時與貿協董事長黃志芳就台美商務、貿易、投資、新創科技交流及供應鏈重組等重要議題交流。

美國在台協會（AIT）理事主席莫健今天在AIT台北辦事處代處長谷立言陪同下，拜訪外貿協會並聽取簡報。

莫健認為，現階段台美夥伴關係以供應鏈重組鏈結最為重要，也是最佳時機，美國環境不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局。黃志芳認為台美商務交流中心最重要的行動方案就是建立台美企業家數位交流平台。

對於台美商務交流中心積極推動台美夥伴關係與台美商務交流，莫健表示印象深刻，而目前是台美供應鏈重組的最佳時機，尤其是高科技產業非常有機會引領台美產業供應鏈緊密結合。

黃志芳則提到，台美商務交流中心在今年將有多項行動方案，其中台美企業家數位交流平台是一個台美企業可共同推動貿易、投資、新創、供應鏈重組的平台。此外，另一個重要任務是共同拓展第三地，主要是結合美國的印太戰略與台灣的新南向策略，未來將有助於促進台美夥伴關係的全方位交流。

對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫，莫健也表示相當有興趣。

貿協指出，在全球供應鏈重組的契機下，藉由台美商務交流中心的行動方案，台灣高科技與中小企業將有更多機會與美國企業深入交流。（編輯：鄭雪文）1090304

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