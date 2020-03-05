疫情衝擊若未於3月底趨緩 國發會憂經濟損失擴大

（中央社記者潘姿羽台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，且在全球持續蔓延，國發會今天坦言，若疫情的衝擊高峰期未能於3月底前趨緩，對台灣總體經濟的損失將更為擴大，並可能弱化疫情結束後的經濟復甦力道。

1月下旬，中國大陸2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情迅速升溫，主計總處2月預估2020年全年台灣經濟成長率時，因而納入疫情衝擊，下修經濟成長率0.35個百分點至2.37%，並假設疫情維持3個月（1月下旬至4月），今年台灣經濟成長率將減少0.35至0.5個百分點。

國發會今天於立法院經委會進行COVID-19對台灣產業衝擊暨業務報告，報告內容指出，目前疫情遍及70多個國家及地區，台灣雖然因SARS的防疫經驗，全民防疫、先期布署，守住第一線，但隨著疫情的擴散，未來發展仍存有高度不確定性，且世界衛生組織（WHO）已將2019年新型冠狀病毒疫情的全球風險上調至「非常高」；因此，目前的任何預測、評估，充其量都屬「假設」狀態。

國發會坦言，回顧17年前，SARS疫情對台灣經濟僅有短期衝擊，但是與2003年相比，現階段中國大陸的經濟規模大幅成長，如果疫情衝擊高峰期未能在3月底前趨緩，對台灣總體經濟的損失將擴大，並可能弱化疫情結束後的經濟復甦力道；此外，疫情持續期間過長，更可能加劇境外擴散的風險，衝擊全球供應鏈運作，影響台灣中長期經濟表現。

針對疫情可能衝擊，行政院院會通過編列特別預算新台幣600億元，強化疫情防治及紓困振興，以減緩疫情衝擊；國發會主委陳美伶今天也說，粗估600億元特別預算對經濟成長率貢獻可達0.23個百分點。

立委詢問，600億元是否足以因應疫情需要，國發會主委陳美伶回應，就振興方面，未來還可以透過中長期計畫、甚至前瞻二期來進一步補強，現在萬事莫如防疫急，先把防疫、紓困做好，後面振興作法，還可以再來加強。（編輯：黃國倫）1090305