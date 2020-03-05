國巨規劃高雄產能全開 招募作業員1500名

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件大廠國巨因應武漢肺炎疫情影響中國廠區產能，規劃高雄廠區產能全開，積極對外招募作業員1500名及工程師100名。

國巨指出，市場需求回升，但新型冠狀病毒疫情影響中國廠區產能，使得農曆春節年後供需更加吃緊。公司除全力調整產線因應外，並規劃將高雄廠區產能全開，滿足客戶緊急需求。

國巨表示，目前積極對外招募作業員1500名及工程師100名。

此外許多產業因疫情在全球擴大影響營運，國巨指出主動與高雄市政府勞工及招商單位合作，密集參加徵才場次，擴大求才管道，歡迎各方人士踴躍加入公司生產行列。

國巨表示，3月與高雄市政府勞工及招商單位合作徵才場次，包括3月12日大社區中山堂、3月21日楠梓區油廠國小、3月25日大發工業區。

觀察國巨目前稼動率，市場人士指出到2月底整體稼動率約35%左右，其中佔產能比重7成的中國大陸廠區，平均稼動率約35%，占產能3成的台灣廠區，稼動率約6成到7成。國巨預期到3月整體稼動率可提升到5成。

觀察國巨產品價格走勢，法人指出，國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品在1月已對通路客戶調漲價格約10%到15%左右，預估對下游電子代工服務（EMS）客戶，最快4月開始調漲價格，漲幅約3成以上，目前來看，國巨晶片電阻和MLCC供貨都吃緊，包括0201規格產品以及0402等共用料產品。（編輯：鄭雪文）1090305