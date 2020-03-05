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商研院樂觀看未來景氣 疫情過後有機會V型反彈

最新更新：2020/03/05 14:45

（中央社記者吳柏緯台北5日電）20年來力道最強的台商回台投資效應已擴散到金融活動。商研院今天發布商業服務業景氣預測指出，景氣變動結構性翻轉，轉折點落在今年7月，度過疫情後更有機會出現V型反彈。

商業發展研究院今天發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，一反過去預期，在政府公布去年第4季GDP勁揚3.3%的促動下，預測景氣到今年7月可一路上升。

商研院指出，實體投資與金融活動持續加強，漣漪效果進而擴及就業部門。

進一步分析各項指標，商研院表示，雖然領先指標之中，包括運輸及倉儲、服務貿易收支淨額及商業服務業股價指數的循環趨勢仍續下降，但綜合結果，領先指標循環綜合指數下降速度一再減緩，已有趨近尾聲之感。

至於同行指標產生結構性翻轉極其明顯，5大子指標的循環趨勢走向，在去年第4季全部轉下為上，雖力道皆仍微弱，但轉折明確，已使今年景氣動向翻轉向上。

商研院說，根據景氣循環指標系統預測，從2019年3月開始，直到今年7月，代表服務業景氣走勢的景氣循環指標同行綜合指數一路上升。此一趨勢若不被武漢肺炎疫情蔓延影響，可望真正解除於2018年2月到2019年2月間，遭遇可能帶來衰退的危機疑惑。

不過商研院也強調，疫情衝擊的威脅不能輕忽，須持續觀察、嚴陣以待。（編輯：趙蔚蘭）1090305

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