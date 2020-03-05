台肥複肥新廠7月投產 鞋材原料儲槽年內啟用

（中央社記者潘智義台北5日電）台肥公司今天指出，除硝磷複肥新廠預計7月投產之外；另外，新廠區建置儲槽，用來儲存進口的鞋底材原料，也可望在今年內啟用。

台肥規劃，現有硝磷複肥年產能34萬噸，台中新廠區硝磷複肥工廠年產能14萬噸，7月投產正可趕上2期水稻在8、9月施肥的需求。

台肥指出，台中港舊廠區現有過磷酸鈣、硝磷複肥、亞磷、硫酸銨4種產線，7月新廠增加產能為磷酸複肥，由於舊廠與新廠只隔一條馬路，舊廠員工可以就近支援新廠工作，蒸氣、冷卻水等資源也可共用，節省成本。

台肥說，已全能生產，穩定供應國內一期作農需用肥，同時因應突增需求積極作為。由於台肥複肥價格降價，造成採購者大增，其中代耕業者採耕作面積計算，向農戶收費，肥料費料由代耕業者自行支出，因代工面積廣，一次採購肥料量大較划算，此次台肥銷售複肥降價，造成採購量大增。

台肥日前解釋，今年一期作國內肥料供應量截至目前為止約18萬2133公噸，較去年同期15萬1110公噸增加供應約3萬1022公噸，增加幅度約20.5%，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，農民毋須恐慌。

另外，花3年時間建置的新廠區化學儲槽，將視環保及工安查驗進度規劃，盼能在今年內啟用，將用來儲存進口鞋底材原料，包括二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、甲苯二異氰酸酯（TDI）；上述原料將出售予下游生產鞋底材聚氨酯（PU）廠。（編輯：鄭雪文）1090305