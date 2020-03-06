法人：被動元件價格有利供應商 可望延續到第3季

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件市況備受關注。法人指出，上半年MLCC和晶片電阻價格對供應商有利，可望延續到第3季。中國產線第2季產能利用率將逐步回升至50%到60%。

觀察被動元件上半年價格走勢，本土法人報告預期上半年積層陶瓷電容（MLCC）與晶片電阻價格仍對供應商有利，可延續到第3季傳統旺季。

報告指出，雖然市場擔憂需求受到疫情影響，不過價格上漲可望抵消出貨減少的效應，供應商仍可提高上半年獲利。

觀察產業產能與稼動率，本土法人報告指出，全球多達40%到50%的MLCC產能以及60%到70%的晶片電阻產能位於中國。通路調查顯示，目前武漢肺炎疫情仍造成缺工，中國廠房產能利用率仍多在50%以下。

工研院產科國際所指出，被動元件產業在中國大陸生產據點，主要集中在華東（蘇州、南通、滁州）、華南（深圳、肇慶、廈門、東莞）沿海一帶。

法人預估，全球前五大MLCC業者產能利用率介於30%到60%之間，2月全球約25%到30%的MLCC產能處於停擺狀態。

報告指出，被動元件產能集中在中國，疫情讓去年第4季以來被動元件供給不足的情況更嚴重。預估今年第2季中國產線產能利用率將逐步回升至50%到60%。

觀察應用趨勢，報告指出，受惠5G趨勢，單機智慧型手機MLCC採用量將成長26%，目前整體智慧型手機MLCC需求占全球MLCC需求比重約30%，預估到2022年間年複合成長率可到15%。

在車用MLCC部分，法人指出MLCC在傳動系統電氣化、先進駕駛輔助系統（ADAS）與LED等汽車應用的單位內容價值，將顯著成長，挹注未來3年被動元件需求。法人指出，目前車用MLCC占全球MLCC需求比重約8%，預估到2022年年複合成長率可到18% 。

在晶片電阻與電感元件部分，法人指出，5G智慧型手機的單機搭載量將成長23%，其中高階機種因需要高效能，內容價值成長顯著。

外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。

另外全球晶片電阻大廠包括國巨、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：趙蔚蘭）1090306