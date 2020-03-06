疫情不確定因素干擾 大立光平盤震盪

（中央社記者韓婷婷台北6日電）大立光2月營收新台幣36.73億元，月減11%，年增45%，表現相對具支撐，不過受武漢肺炎疫情變數大，市場持續受到不確定因素干擾，信心脆弱，大立光今天股價處於平盤上下掙扎。

大立光在營收相對具支撐下，今天以小跌15元開出，開盤交易第1個小時，維持在平盤上下狹幅震盪，跌幅在1%以內；在台股三王台積電、大立光及鴻海中表現相對抗跌。

大立光2月營收創下歷年同期新高，現階段3月客戶拉貨動能比2月好，但也給了但書，客戶會不會調整還要再觀察。

由於疫情發展仍難以評估，不確定因素干擾揮之不去，繼蘋果公司對第1季財測示警後，市場也傳出華為啟動第2波智慧手機砍單，市場持續高度關注疫情對終端市場所造成的衝擊。

武漢肺炎疫情衝擊供應鏈生產與終端買氣，根據美系外資出具報告指出，華為已展開第2波智慧型手機砍單，因疫情以及缺乏Google GMS服務，華為開始調整通路庫存，年初華為針對4G手機砍單，本週起華為已開始針對5G手機訂單做出下修。

大立光為全球手機鏡頭龍頭廠，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，業績表現視為手機市場重要風向球；展望3月，由於市場變化大，大立光表示，「目前3月拉貨動能看起來比2月好，但客戶會不會調整還要再觀察」。

大立光2月受到部分客戶延後復工影響，合併營收下滑至36.73億元，月衰退11%，相對去年同期則成長45%，累計前2月合併營收77.78億元，較去年同期成長32%。（編輯：趙蔚蘭）1090306