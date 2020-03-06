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美國武漢肺炎檢測能力不足 專家估算可能已數千人染病
首頁 / 產經

疫情衝擊 研調估全年電視出貨年減1.8%

最新更新：2020/03/06 12:51

（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構群智諮詢預估，雖有歐洲盃足球賽、日本東京奧運，在一定程度上帶動電視需求，但受經濟下行和疫情擴散不利因素影響，2020年全球電視出貨2.36億台，年減1.8%。

受武漢肺炎疫情衝擊，全球主要經濟體啟動新一輪降息對抗需求下滑，但群智諮詢表示，在當前低成長、高通貨膨脹、低利率環境下，全球金融依然疲弱，經濟下行壓力仍大。

群智諮詢今天公布全球電視市場調研數據，去年前3季全球電視市場需求低迷，受2019年第4季北美市場黑色星期五以及中國市場雙十一銷售結果優於預期、美中貿易戰緩和等利多因素帶動，2019年全球電視總出貨量約2.4億台，較前年逆勢成長0.4%。

群智諮詢說明，2019年面板市場供需失衡，大多數尺寸的面板價格跌至現金成本以下，使營運出現虧損。面板價格下跌拖累電視零售價格持續下滑，在價格戰的驅動下，各尺寸電視售價在2019年均創下新低。

群智諮詢預測，2020年65吋以上電視占比較2019年成長2.6個百分點，帶動平均面積較2019年成長0.9吋。65吋與55吋是客廳黃金尺寸，受到面板價格下降影響，加上大螢幕消費觀念的不斷加深，65吋電視在2019年市占率較2018年提升2.3個百分點。（編輯：黃國倫）1090306

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