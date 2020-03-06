2月CPI終止連13漲 主計總處：無通縮疑慮

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年減0.21%，終止連續13個月上漲，主計總處指出，主要是受到農曆春節的季節性因素影響所致，武漢肺炎疫情影響物價程度不大，尚無通貨緊縮疑慮。

主計總處今天公布2月物價概況，2月CPI年減0.21%，扣除蔬果、能源後的核心CPI同樣年減0.38%。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，2月CPI轉呈負成長，主因是去年農曆春節為2月，許多服務會循例加價，墊高比較基期；雖然2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對物價的影響有反映在部分項目上，但程度相當有限。

邱淑純指出，CPI當中的教養娛樂類年跌1.63%，除了去年2月旅館住宿費及旅遊團費受到春節因素影響，比較基期較高；也與業者因應疫情衝擊，在旅遊團費、旅遊住宿費等項目上推出降價促銷有關。

邱淑純表示，2月CPI走跌，農曆春節的季節性因素是主要原因，觀察1至2月平均CPI年增率為0.81%，核心CPI則為0.48%，顯見排除季節性因素後，物價續處溫和穩定的區間，沒有通貨緊縮的疑慮。

至於反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI），因國際需求弱、原油價格走跌等因素，2月年減4.47%，已經連續10個月下跌。

邱淑純分析，受到疫情影響，國際原油價格跌幅擴大，在這樣的情況下，CPI「要上漲沒那麼容易」，但台灣疫情尚在控制範圍，並沒有失控暴增，市場信心還在，因此物價得以續處溫和穩定的區間，不至於轉呈負成長，或是出現通貨緊縮。（編輯：楊凱翔）1090306