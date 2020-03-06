國銀首家獲美德州核准 一銀休士頓分行Q3開業

（中央社記者劉姵呈台北6日電）第一銀行今天宣布，休士頓分行於5日獲德州銀行局（Texas Department of Banking）核准設立，為首家在美國德州設立分行的國銀，預計第3季正式開業，海外據點共達40處。

一銀去年已增設4個海外新據點，包括美國子行奇諾崗分行、印尼雅加達代表辦事處及柬埔寨金邊分行2家支行。

一銀表示，今年除休士頓分行外，預計德國法蘭克福分行、美國子行聖馬特奧分行等2家分支機構也將陸續開業，為國際化布局再添新動能。加計剛核准的休士頓分行，一銀海外據點共多達40處。

第一銀行今天發布新聞稿表示，北美拓點再締新猷，休士頓分行核准設立後，將可串聯紐約、洛杉磯2家分行與美國子行，布建更完整的美國金融服務網，為客戶提供更優質且全方位金融服務。

一銀表示，德州為美國第二大經濟體，同時也是全美第一大出口州，近年因農、工、服務業等產業穩定成長，成為美國經濟及貿易成長迅速的州之一，經濟因不同產業於各大城市蓬勃發展且多元。

例如，休士頓是全球三大煉油中心之一、NASA總部所在，並擁有全美最大醫療中心Texas Medical Center；達拉斯為半導體晶片生產重鎮，也為全球最大廉價航空公司西南航空（Southwest Airlines）總部。

此外，一銀指出，台灣與德州經貿互動密切，許多上市櫃台資大廠於當地設有重要投資，且2大國籍航空公司也有往返台北至休士頓與達拉斯的客、貨運航線，無論市場發展前景或投資環境，德州為台商於全球布局、拓展美洲市場的良好選擇。（編輯：林孟汝）1090306