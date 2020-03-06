疫情影響物價有限 外送平台加持2月外食費續揚

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年減0.21%，不過負成長關鍵是農曆春節的季節性因素，疫情影響相對有限；主計總處官員也指出，在外送平台加持之下，2月外食費續揚，年增1.44%。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純說明，2月部分項目確實有反映2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，但對整體CPI的影響程度相當有限。

儘管疫情衝擊消費信心，餐飲業叫苦連天，直言營收大受影響，不過邱淑純表示，以涵蓋便當、飲料、速食、小吃等項目的外食費而言，2月仍年增1.44%，與上月相比也微幅上揚。

邱淑純表示，主計總處查價時，僅發現少數飲料店有促銷活動，大多數商家沒有因此降價促銷，或許業者還在觀望中；另一方面，由於外送平台盛行，民眾不出門也能下單餐飲，再由外送平台派員送到家裡，也有助於減少對民間消費、餐飲業的衝擊。

另一方面，從部分重要民生物資CPI變化，也可稍微看出疫情的影響。

邱淑純表示，2月衣服清潔劑、沐浴用品CPI分別年增2.47%、2.44%，漲幅均較上月擴大，主因是這兩項目群都包含民眾會購買的防疫物資，衣服清潔劑包含漂白水，沐浴用品則涵蓋洗手乳，CPI漲幅擴大是受到民眾積極採買防疫用品，商品優惠減少所致。（編輯：楊凱翔）1090306