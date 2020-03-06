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台中亞緻大飯店收攤 市府將督促勞資協商

最新更新：2020/03/06 18:18

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中亞緻大飯店將營業到8日為止，台中市勞工局今天表示，將主動組團前往進行大量解僱訪視，並督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，後續視勞資協商結果協助求職。

勞工局表示，台中亞緻大飯店約有195名員工，飯店代表說明臨時接獲公司董事會通知，台中分公司即將結束營業，會遵循通報流程及法規辦理相關事宜。

勞工局指出，將主動組團前往進行大量解僱訪視，並督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，後續會視其勞資協商結果，予以協助求職，若短期無法順利就業，將協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

勞工局表示，也將掌握飯店資遣勞工時間，依「就業服務法」規定，資遣勞工10天前應向勞工局辦理資遣通報，勞工局將於接獲資遣通報員工名單後，交由台中市就業服務處針對需協助就業者辦理求職登記，媒合適當職缺，並依個別需求提供各項就業促進措施，如履歷健診、職業適性診斷等，協助被資遣員工在短期內順利轉職。

員工若有生活困難情形，勞工局表示，可向勞工局勞工權益基金尋求資源協助，符合資格者，每人每次補助1個月基本工資，最長補助2個月。（編輯：謝雅竹）1090306

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