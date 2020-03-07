竹科擴建台積電遭快閃抗議 管理局盼理性溝通

（中央社記者韓婷婷新竹7日電）竹科管理局為因應台積電需求，辦理寶山用地第2期擴建計畫，引發當地民眾不滿，今天有民眾前往台積電總部進行快閃抗議行動，管理局表示，希望民眾能理性溝通。

對於民眾抗議舉動，台積電指出，公司為科學園區土地的企業租戶，園區規劃及土地徵收為政府權責，對相關細節無法多做評論。

新竹科學園區管理局甫於今年初完成新竹園區（寶山用地）第1期擴建計畫後，因應台積電擴廠需求，隨即又辦理新竹園區（寶山用地）第2期擴建計畫，預計徵收面積91.65公頃。

民眾不滿竹科管理局為台積電擴廠強行徵收土地及補償價格不合理，今天上午10時左右前往台積電位於竹科的總部進行快閃抗議行動。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，為聽取土地所有權人及利害關係人的意見，已於2月召開第1場公聽會，並將擇期召開第2場公聽會，將就相關意見予以妥善處理，有效溝通。

陳淑珠說，此案目前尚未進入用地取得及補償程序，徵收補償價格尚無法確定，不過，未來將會在法律許可範圍內，為民眾爭取最大權益。

此外，未來也會在都市計畫變更、協議價購等階段分別召開說明會，與民眾溝通協調。陳淑珠表示，民眾若對此計畫的規劃方案、用地取得及補償內容有意見，可於公聽會或說明會上陳述，或以書面表達意見。

陳淑珠說，用偏激抗議的行為並不可取，期望民眾應循正常管道表達意見，雙方理性溝通，以達到產業發展與居民權益雙贏的局面。（編輯：張均懋）1090307