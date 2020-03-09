疫情衝擊景氣 商研院：救產業外也要助升級

（中央社記者蘇思云台北9日電）武漢肺炎疫情衝擊內需景氣，學者建議，政府可助業者與電商和外送平台合作，業者也要重新整理會員資料做加值運用，才能從危機中找到轉機。

武漢肺炎疫情影響消費者購物意願，不少夜市商圈人潮驟減。經濟部統計，夜市、商圈的營業額大約衰退3到5成，百貨與購物中心則衰退2成。商總理事長賴正鎰日前表示，若疫情到5月才減緩，商業、服務業2至4月營業額恐蒸發新台幣5000億元。

財團法人商業發展研究院商業發展與策略研究所副所長朱浩表示，台灣目前雖然疫情控制得宜，但大眾仍會擔憂疫情的不確定性因素，因而影響實體消費需求。他建議，政府可就3面向協助業者度過難關。

首先，政府可以協助、鼓勵實體零售業者，加速商品上架到網站上，或是跟既有電商合作，讓消費者就算不出門，在家也能「一鍵購足」。

其次，朱浩觀察，消費者在疫情期間多改為在家用餐。他建議，政府可以協助還不熟悉外送平台的中小型餐飲業者，考慮跟外送平台合作，或思考其他補貼方式，降低外送平台的上架門檻。

另外，由於疫情期間業者生意可能較清淡，朱浩建議，政府可提供相關預算，鼓勵業者讓員工接受相關受訓課程，不只精進既有技術，也能提升經營手法。

朱浩舉例，零售業者除了服務好之外，相關受訓課程可以教員工運用拍賣或直播管道，協助銷售商品。「這樣就是在救產業之外，也鼓勵業者進行升級轉型。」朱浩說道。

至於業者如何因應疫情帶來的衝擊，朱浩表示，業者除了申請相關補助外，也須了解自身所在商圈特性，思考創意行銷手法。他以台北永康商圈發行專屬折扣券為例，就提供了消費者出門消費的誘因。

如果是大型百貨業者，朱浩建議，業者可花時間重新整理會員卡資料，做加值運用，對不同偏好的消費者，進行客製化行銷，像是讓喜愛運動跟對美妝有需求的消費者，看到不同Line訊息或簡訊廣告。

朱浩提到，聰明推薦的成效不容小覷，商研院去年曾幫百貨業者分析會員資料，進一步在臉書進行為期23天的分眾廣告投放，運用不到新台幣2萬元的廣告費用，最後竟創造出1200萬元營收。（編輯：林孟汝）1090309