對中曝險已降低 華南金：受疫情衝擊有限

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）華南金評估武漢肺炎疫情影響表示，考量美中貿易戰及中國經濟趨緩風險，先前已減少對中港澳曝險，因此所受衝擊有限，且疫情若可於第2季趨緩，後續不排除反彈性成長，因此暫不調整全年營運目標。

華南金控今天舉辦線上法說會，法人及媒體關切武漢肺炎疫情全球擴散，是否因此調降全年各項營運目標。

華南金主管表示，暫時不會調整，去年在訂定今年度目標時，就已考量美中貿易戰及中國經濟成長趨緩風險，實際上也減少對中國地區曝險，將目標放在擴大中國以外海外放款，評估受疫情影響有限，且觀察各國都迅速針對疫情採取管控措施，疫情若能在第2季趨緩，不排除之後將有反彈性成長。

華南金主管認為，受疫情影響最直接的產業包括觀光、旅遊、航空、休閒娛樂及餐飲業等，合計這類產業占整體華南銀行曝險比重約2%，之中最大宗為運輸業，不過業者通常規模大且有運輸工具作為擔保品，信用風險較小；其他產業則是間接受到全球供應鏈斷鏈影響，但預估隨疫情獲得控制後，表現可快速拉回。

房市方面，華南金主管說，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間房市呈現量縮價跌，觀察此次疫情，到目前為止雖然交易量萎縮，但價格沒有太波動，假設疫情可在短期內獲得控制，預估房市可延續疫情爆發前走勢，呈現價格震盪、交易量微增；值得一提的，台商回流設廠將為廠辦不動產市場形成支撐力量。

針對業務面，華南金表示，在新台幣授信業務部分，今年目標成長4%至5%，重點放在4個面向，包括積極掌握台商回流投資帶動內需產業所帶來的商機，擴大收益性較好的中小企業放款，深耕優質聯貸案件，以及繼續強化都更危老業務。

至於海外業務，華南金指出，將聚焦於歐美及東南亞市場成長，美國經濟基本面表現依然強健，加上逢總統大選，應會採取刺激經濟措施，英國脫歐不確定性如今也降低，東南亞則是看好台商因應貿易戰及疫情加速調整海外布局，新南向國家將成首選。

另一方面，美國聯邦準備理事會（Fed）日前閃電宣布降息，華南金主管表示，評估將影響外幣淨利差近10.7個BP（基本點）、海外部分也有15.3個BP衝擊，規劃將擴大海外放款，加強業務動能，以彌補利差縮小影響。（編輯：楊玫寧）1090309