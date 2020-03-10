京元電稼動率逾7成 法人估第2季業績看增9%

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）晶圓測試廠京元電第1季業績受武漢肺炎疫情影響小，法人指出稼動率提升到7成以上，主要客戶並未砍單，預估第2季業績可望成長5%到9%區間。

觀察第1季營運表現，法人指出，疫情對京元電位於中國大陸蘇州的京隆科技和蘇州震坤科技影響有限，2月10日起復工，加上5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試拉貨力道強，支撐2月營收穩健。

法人預估京元電第1季業績可能較去年第4季小幅下滑約5%到7%左右，主要是去年第4季營收創單季新高基期較高、第1季工作天數較少，以及疫情小部分影響。

觀察稼動率，本土法人報告指出，京元電平均產能利用率在農曆春節期間約60%，目前已經增加到70%到75%。

在訂單部分，法人指出京元電主要客戶並未有砍單跡象，中國大陸手機品牌廠訂單可望從第1季谷底回升，智慧手機應用處理器大廠測試訂單穩健，繪圖處理器廠測試訂單可望在第2季增溫，此外中國大陸CMOS影像感測元件測試訂單持續暢旺。

展望第2季，法人預期京元電第2季業績可望重返成長軌道，估季增5%到9%區間。

展望下半年，法人預期京元電下半年單月業績可望達到新台幣25億元到26億元高點。展望今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。

觀察資本支出，京元電日前指出，今年5G應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約120億元，今年可望陸續產生效益。今年集團包括子公司資本支出相對節省，約68.94億元，主要以測試為主。（編輯：張均懋）1090310