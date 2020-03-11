股市若非理性下跌 顧立雄：做好禁止放空準備

（中央社記者劉姵呈台北11日電）多位立委今天關注疫情衝擊股市，金管會相關因應措施。主委顧立雄說，若持續延燒到第3、4季，財金首長會隨時開會討論國安基金進場，金管會也會觀察股市有無非理性下跌狀況，做好禁止放空等準備。

國民黨立委曾銘宗上午於立法院質詢時關注武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情升溫，對上市櫃公司營收影響；金融監督管理委員會主委顧立雄表示，上市櫃公司前2月營收年衰退幅度約7.88%、2月年衰退幅度約3.47%，金管會會觀察市場有無出現「非理性下跌」情況，並要求上市櫃公司做好資訊揭露，包括疫情對營收影響等。

顧立雄說，中國疫情已趨緩和，2月原本就是淡季，3月底後若能復工，對上市櫃公司營收、流動性影響應可舒緩。

曾銘宗進一步詢問，近期台股表現比美股相對穩定，若疫情持續延燒到第3、4季，是否會進一步發生系統性跟流動性問題；顧立雄回應，「要看地區」。

曾銘宗接著詢問，疫情若繼續延燒，對國銀在大陸分行、子行的風險，顧立雄說，目前國銀對大陸曝險占淨值比率趨勢仍在減少，在風險可控範圍內，且金管會也有要求在陸分行一有逾放要立即打消。

顧立雄補充，金管會會觀察定期指標，若達一定風險程度，除了作指標檢視外，也會作壓力測試。（編輯：張均懋）1090311