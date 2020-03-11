外資賣超逾207億元 金融與權值電子股成提款機

（中央社記者吳家豪台北11日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣207.61億元，減碼標的以油價連動指數股票型基金（ETF）、金融股為主，並大砍權值電子股台積電2.12萬張；投信分析，在美國疫情尚未緩和之前，外資應會持續減碼台股。

美股期貨指數大跌逾600點，亞股遇亂流，台股加權指數今天由紅翻黑，終場收在10893.75點，下跌109.79點，跌幅1%，成交值新台幣1745.63億元。自營商賣超84.64億元，投信買超8.68億元，外資及陸資賣超207.61億元；三大法人合計賣超283.57億元。

觀察外資賣超前10名個股，元大S&P原油正2賣超6.13萬張高居第1，元大S&P原油反1賣超1.35萬張排名第6。

金融股也成為外資提款機，在賣超前10名占半數，包括第2名中信金賣超4.74萬張、第5名玉山金賣超1.55萬張、第7名國泰金賣超1.3萬張、第8名兆豐金賣超1.19萬張、第9名開發金賣超1.18萬張。

晶圓代工雙雄台積電、聯電分別遭外資賣超2.12萬張、2.04萬張，排在第3、4名。馬達大廠東元賣超1.07萬張，排名第10。

投信今天減碼主力是面板雙虎友達、群創，分別賣超5951張、3636張。自營商則鎖定元大S&P原油正2，賣超26.48萬張高居第1。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪表示，目前油價偏低，與油價連動的ETF自然會被減碼；觀察外資近期賣超都是幾百億元在調節，因此流動性較好的金融股和權值電子股會優先減碼。至於大盤後續能否反彈，要看美國疫情發展才能判斷，在美國疫情尚未緩和之前，外資應該會持續減碼台股。

凱基投顧指出，大盤技術面空方格局未改變，指數探底疑慮並未消除，若週五前加權指數能夠收復年線，日KD指標低檔背離也能獲得確認，大盤將有機會挑戰3月9日空方缺口的12220點至11310點。目前電子股仍守在年線之上，為大盤破底反轉的重點觀察指標。（編輯：鄭雪文）1090311