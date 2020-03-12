3企業加碼13億 投資台灣總金額直逼9000億元

（中央社記者吳柏緯台北12日電）擴大投資台灣再傳捷報，共有日揚科技、盛復工業及誠毅紙器等3家企業加碼投資，總金額達新台幣13億元。截至目前，投資台灣3大方案共吸引388家企業投資，金額逼近9000億元。

投資台灣事務所今天通過3項擴大投資台灣的投資案，總投資金額達新台幣13億元。經濟部說明，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已帶動388家企業投資，金額約8992億元，距離踏破9000億元僅一步之遙。預估創造7萬4636個本國就業機會，後續約有70家企業排隊待審。

今天通過審查的日揚科技，是台灣高科技產業供應鏈的中流砥柱，擁有現代科技不可或缺的真空核心技術，可用於半導體、光電、生技醫療等製程，台南、台中、新竹及中國上海皆有生產維修基地，由於上海廠輸美自製產品受美中貿易戰影響，營收及獲利下降、美國客戶部分訂單流失，決定將上海廠部分產線調整回台灣，斥資近6億元在新竹縣湖口工業區建廠投產，預計招聘本國專業人才，全面導入數位化管理系統，擴大對國內外半導體等產業服務範疇，盼降低中國營運風險。

深耕鋁合金鍛造逾30年的盛復工業，以汽車底盤及重型機車零組件享譽國際，是台灣唯一生產汽車鋁合金鍛造底盤懸吊零件的OEM廠商，產品外銷歐美，為知名汽車原廠二階供應商，在原廠汽車零件供應鏈居重要地位。由於產能已具經濟規模，為有效掌控生產技術及效能提升，降低生產成本，將投資3億元在台中工業區建置智慧化產線，導入自動化製程與先進設備，提高良品率，強化產品競爭力。預計帶來25個本國就業機會。

誠毅紙器是台灣唯一通過BRC全球食品安全標準認證，且是國內少數可同時提供瓦楞箱、彩盒及重包裝的印刷加工包裝廠，產品40%用於食用紙容器包裝，為國內知名連鎖食品業與零售業的提供紙容器。為響應全球禁塑趨勢，掌握台商回流商機，誠毅將投入逾4億元，在高雄市誠毅紙器工業園區二期廠房增設智慧化產線及防治污染設備，透過量產擴大永續產品影響力，杜絕製程中對石化能源依賴，也能達更好資源使用效率。預計招募40位本國人才。（編輯：郭萍英）1090312