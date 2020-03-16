疫情4月底若未趨緩 許舒博：恐掀大規模倒閉潮

（中央社記者吳柏緯台北16日電）武漢肺炎疫情重創內需服務業，展會業者評估損失3成起跳，飯店旅宿業的住房率掉了7成。商總副理事長許舒博評估，若疫情在4月底未趨緩，恐帶動一波倒閉潮。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部從上週開始陸續舉行2場座談，分別邀請資通訊ICT、民生化工業者，了解業者面臨的困境並聆聽建議。今天下午舉行第3場座談會，鎖定首當其衝的內需服務業，包含會展、市場、旅宿業者均出席。

中華民國全國商業總會副理事長許舒博會前接受媒體採訪時指出，目前內需服務業陸續傳出無薪假或歇業的情形，然而若疫情到4月底還無法有效控制，屆時就不是一家兩家業者撐不下去，而是會倍數成長，發生大規模的倒閉潮。

許舒博表示，目前整個產業受到的衝擊高達7成到9成，首當其衝的是航空業與旅遊業，接著是旅宿業，他說明，不少業者向他反映，住房率只剩下1成。後續包含餐飲業與禮品業，都造成嚴重的影響。

目前政府提出的新台幣600億元預算，但許舒博認為並不足以解決業者面臨到的困境，與其說是「紓困」，實際上只是「延命」，政府應該擴大預算規模才能真正幫助到業者。

許舒博說，雖然肯定政府舉行這項座談，聆聽業界心聲，但是這個會議應該是在提出預算之前必須開的，而不是預算提出後才開。目前世界各國也陸續提出很多的紓困與振興措施，政府應該要參考別人的經驗。許舒博強調，今天在會中會向經濟部長沈榮津說明各國的政策，給經濟部參考。

日前政府宣布將在疫情趨緩後發行振興抵用券，協助業者從疫情的衝擊之中站起來，不過許舒博並不看好。他表示，目前業者已經快撐不下去，恐無法等到疫情穩定，而且當疫情穩定之後，就算不用振興抵用券，民眾還是會出門消費。

中華民國展覽暨會議商業同業公會榮譽理事長林茂廷會前受訪時指出，到目前為止，展會業的損失從3成起跳，不少展覽已經移到下半年甚至明年。若7、8月的疫情都還未見趨緩，那麼下半年的展覽都要延到明年，無法辦展，對於展會業的損失是100%。

林茂廷進一步表示，東京奧運是指標，若奧運能夠順利舉辦，象徵疫情已經逐漸獲得控制了，對於展會業而言也將是正面的好消息。（編輯：楊凱翔）1090316