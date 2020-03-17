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馬來西亞封城 中鋼當地工廠被迫停工

最新更新：2020/03/17 22:27

（中央社記者潘羿菁台北17日電）配合馬來西亞政府全面封城，中鋼馬來西亞工廠將停工14天，中鋼執行副總黃建智表示，這是中鋼海外工廠第一次碰到強制停工令，至於其他海外工廠，目前並未遇到同樣問題。

馬來西亞首相慕尤丁16日晚間透過電視直播，頒布幾項緊急措施，其中，自18日起至31日鎖國自保，企業跟著停工14天，中鋼位於馬來西亞一座鍍鋅工廠，月銷量約3.8萬公噸，同樣必須配合停工。

黃建智表示，中鋼馬來西亞有80至90%供應馬國當地市場，約10%外銷至馬國以外的東南亞市場，等於有逾80%客戶將受限於停工令，不會衍生違約相關問題，至於外銷市場，也與客戶溝通說明均能諒解，現階段只能等待4月1日起復工趕進度出貨。

中鋼馬來西亞為中鋼海外轉投資持股100%公司，去年前3季轉投資收益為新台幣1.83億元，為獲利穩定的海外工廠。

另外，中鋼馬來西亞與中鋼關係企業中貿在馬來西亞入股，由日本商社阪合興業主導經營的Hanwa Steel Centre，中鋼馬來西亞與中貿合計投資約34%，該廠為裁剪廠，產能約1000至2000噸，規模不大，去年前3季處於虧損狀態。（編輯：鄭雪文）1090317

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