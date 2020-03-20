宏碁第1季營收恐減31% 亞系外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北20日電）亞系外資表示，電腦品牌廠宏碁消費性PC占比高達60%，受疫情影響較大，推估今年第1季營收將季減31%，全年PC出貨恐年減10%，將目標價降至13.4元，重申持有評等。

今天台股受惠於國安基金護盤等利多而大漲逾500點，帶動宏碁股價盤中上漲超過3%，來到13.65元，成交量超過1.39萬張。

亞系外資發布研究報告指出，宏碁去年第4季每股盈餘（EPS）新台幣0.11元，低於市場預期，主要因為稅率較高；推估今年第1季營收將季減31%，但第2季營收有望反彈季增兩位數百分比（10%以上）。受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，宏碁今年營收年增率恐持續下滑。

亞系外資分析，受惠於今年上半年遠距工作和教育用機種急單，以及Windows 10換機潮延續，全球商用個人電腦（PC）需求可望維持穩定，但消費性PC將面臨較大風險。由於宏碁2019年PC出貨約60%是消費性機種，預期今年宏碁PC出貨將年減10%，相較全球PC出貨平均衰退8%。

為反映PC銷售動能受限、疫情影響出貨穩定性恐侵蝕獲利率，亞系外資將宏碁2020年每股盈餘預估值下修12.3%至1.03元，目標價從16.5元降到13.4元，重申「持有」投資評等。（編輯：趙蔚蘭）1090320