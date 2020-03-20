雄獅董事不領去年酬勞 副總以上主管主動減半薪

（中央社記者吳家豪台北20日電）武漢肺炎疫情影響觀光產業，旅遊業者雄獅今天董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年酬勞；雄獅內部高階主管也主動提出自救計畫，副總級以上減半薪，協理級減薪30%。

為了維護股東長期投資權益，雄獅董事會通過2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利新台幣2元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，確診人數不斷攀升。雄獅旅行社董事長王文傑表示，觀光產業除了需要政府的協助，企業也應自救，雄獅董事們以實際行動力挺，內部高階主管也主動提出減薪，以維護多數員工權益為首要任務，全體員工將上下一心、安心團結，勇於面對眼前這場戰役，一起為活下去而努力。

王文傑說，大家都相信景氣會恢復，但底在哪裡不知道，更應慎思如何自救，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要的是盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響，此一共識也獲得全體董事與公司高階主管們的全力支持。

因此，雄獅旅行社也於3月起正式啟動「高階主管自主自救計畫」，副總級以上減半薪、協理級減薪30%。王文傑表示，期能藉此給予多數員工穩定的力量，大家齊心面對這場旅遊史上最艱鉅的戰役。

王文傑指出，雄獅短、中期現金流無虞，這次董事會決議董事不領酬勞，與內部高階主管自主推動減薪計畫，均是希望率先向社會大眾、投資人宣示雄獅的決心，在當下對未來恐慌性無限蔓延的社會氛圍中，雄獅做為產業龍頭，努力在困境之中仍盡全力實踐對於員工、消費者、投資人與全體社會大眾的承諾，維持企業永續經營。（編輯：蘇志宗）1090320