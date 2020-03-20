竹科管理局攜手廠商 編訂武漢肺炎防疫參考作法

（中央社記者張建中新竹20日電）武漢肺炎疫情蔓延，新竹科學園區管理局邀集友達、群創、聯電與台積電等13家指標大廠分享廠區防疫作為，共同編訂防疫參考作法，供區內廠商參考，提升整體防疫能力。

竹科管理局與區內大廠合作完成的「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）廠區防疫措施參考作法」，已上傳至竹科管理局網站供廠商參考。

這份防疫措施參考作法內容，包含成立防疫應變小組、人員進出管制措施、員工健康情形監測及關懷機制、防疫物資準備及管理、群聚性活動管制措施、廠區及交通車清潔消毒規劃、外籍移工管理、疑似或確診案例緊急應變通報機制等項目。

其中，防疫應變小組應由廠長或公司一級主管擔任防疫應變指揮官，成員應包含法務、人資、行政、總務廠務、環安、資訊管理、採購與生產規劃部門人員。

至於人員進出管制，管制對象應包含員工、訪客、承攬商及供應商人員等，除應建立體溫量測及篩檢機制，及建置異常人員管理措施。

此外，還須規劃區域分隔、分區管控，所有送貨人員均禁止進入辦公室及工作現場，請品管及倉管人員至管控區或庫房進行收貨驗收。

當國內社區出現境外移入確診病例時，應停止新人報到及室內面試；若疫情進一步升溫，出現社區傳播情形，廠商應停止訪客入廠。

為避免員工間交互傳染，應採取減少員工接觸措施，除調整辦公、出勤或出差方式，並針對交通車、會議與活動進行管制，也要管制用餐，如分區、分時用餐，餐廳座位進行區隔調整。（編輯：鄭雪文）1090320