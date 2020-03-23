SARS勞參率2月起連4黑 疫情牽動市場信心

（中央社記者蘇思云台北23日電）武漢肺炎疫情牽動勞動市場信心，主計總處今天發布2月勞參率59.16%，月減0.05個百分點，對比2003年爆發SARS疫情時，勞參率從2月開始連4個月下滑，至當年5月合計降0.11個百分點，今年發展仍待觀察。

據主計總處統計，2月失業率3.70%，較上月上升0.06個百分點，2月失業人數44萬3千人，較上月增加1.62%。

2月就業人數為1152萬3000人，較上月減少1萬3000人或0.11%，其中以製造業與批發及零售業分別減少4000人與3000人較多。主計總處國勢普查處專門委員陳惠欣表示，農曆春節過後，部分臨時性工作結束，導致就業人數減少、失業人數增加的現象。

不過，如果觀察扣除季節因素的季調後失業率，2月季調後失業率為3.70%，較上月下降0.01個百分點。陳惠欣表示，由於資料標準週是在2月9日到15日那週，仍屬於疫情初期，排除春節因素後，季調失業率還稍微下降，顯示失業情勢還算穩定。

陳惠欣表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，短期之內，對部分工時的工作者首當其衝，因為廠商可能因應業務縮減，直接減少人力。

對一般領月薪的工作者來說，陳惠欣強調，企業碰到景氣下滑，初期大都會採減少工時方式因應，儘管員工薪水縮水，但若選擇在職，就不會被算到失業率的計算中。當業務量減少太多時，員工恐因薪水下降太多，選擇離職、另謀出路，這樣才會造成失業人數上升。

陳惠欣表示，2月勞動力參與率59.16%，較上月減少0.05個百分點。陳惠欣表示，考量季節性調整因素，一般下降幅度會落在0.02到0.04個百分點之間，這次減少幅度略微提升，研判部分工作者可能先退出勞動市場，觀望疫情發展，尚未投入找工作行列。

陳惠欣指出，2003年爆發SARS疫情時，當年失業率波動不大，但勞動力參與率確實連續4個月下滑，2月至5月合計降0.11個百分點，反映民眾對勞動市場喪失信心。

此外，主計總計在調查失業者失業原因時也發現，過往年節後的調查中，回答「對原有工作不滿意」的人數會較上月上升3000到4000人，藉以判斷跳槽的強度。但今年回答人數持平，陳惠欣研判，可能因為疫情，轉職潮相對沒有往年熱烈。

陳惠欣表示，主計總處將會密切關注疫情的衝擊，預計可能影響3月勞動市場數據，或提前反映在廠商回報的工作時數上。

若按年齡層分析，青年失業率仍居高，2月失業率以20到24歲11.87%最高，較上月下降0.11個百分點；25至29歲失業率6.53%，上升0.02個百分點。此外，按教育程度分析，大學以上失業率4.74%居首，較前月上升0.07個百分點。（編輯：楊凱翔）1090323