鴻海中國廠區復工提前達標 股價收復70元漲4.7%

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）因應武漢肺炎疫情，鴻海中國大陸各主要園區季節性人力需求，已提前達成復工目標。鴻海今天早盤走揚，收復70元大關，最高來到70.7元，漲4.74%，市值來到新台幣9801億元。

不過外資法人23日仍賣超鴻海3萬2221張，外資法人連續12個交易日賣超鴻海達25萬1799張，三大法人同期連續賣超鴻海達26萬3327張。

鴻海集團在中國大陸廠區復工持續進行，鴻海在先前法說會上預期，3月底前應可恢復季節性正常產能。

鴻海表示，經過最近兩週的時間，在以員工安全為最高指導原則下，集團搭配核酸檢測、胸部X光檢驗等主動檢疫策略，讓社會大眾對集團防疫深具信心，招工順利平穩，同仁已分批有序逐步返回工作崗位，目前中國大陸各主要園區季節性人力需求，均已提前達成目標。

鴻海指出，目前為止，集團光是在深圳園區就已進行將近10萬例新進員工的檢測，包括核酸檢測將近5萬5000名員工，以及為超過4萬名員工進行胸部X光檢測。

鴻海表示，集團持續超前部署防疫，接下來集團也將以防堵境外、廠外移入為防疫重點，讓防疫作到滴水不漏。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，不擔心中國大陸廠區復工，相關復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。他指出，工廠產能落後2週到3週，日後用數個月時間加班調整可以回復。

中國媒體日前報導指出，在鄭州加工出口區管委會成立富士康疫情防控和復工復產工作組協助下，目前富士康在鄭州加工出口區已恢復6條生產線生產，復產率達到87.5%。

此外，鴻海集團在中國湖北武漢廠區也獲當地政府復工審批，當地富士康廠區正展開分批復工作業，首批復工員工已經返回園區。另外富士康在山西廠區返回工作崗位員工人數達9萬人，手機組裝復工率達100%，機構件復工率達95%。（編輯：黃國倫）1090324