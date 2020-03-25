鳳凰前4月營收將腰斬 祭4招自救

（中央社記者江明晏台北25日電）疫情重創觀光業，鳳凰旅遊今天宣布，前4月營收影響約4億元，並祭出4大自救方案，包括董事長3個月不支薪，並微調上下班時間，取消假日值班等。

武漢肺炎疫情升溫，台灣加強出入境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，航空、旅行社、飯店民宿業全面受挫。雄獅開第一槍後，晶華、五福都陸續跟進自救方案，包括董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪等措施。

受武漢肺炎疫情衝擊，至4月底前國外旅遊團全數喊卡，鳳凰預計1至4月營收影響約4億元，相當於去年前4月合併營收7.99億元的一半，使營運面臨嚴峻考驗。

鳳凰今天宣布受疫情影響，公司祭出4大因應方案，第一，自4月1日至6月30日3個月期間，董事長不支薪，管理部副總級以上主管減薪30%。第二，微調上下班時間，取消假日值班。第三，自4月1日起3個月期間，暫停持股信託個人及公司提撥作業。第四，暫停執行非必要行銷預算及差旅。

鳳凰表示，相關因應措施會視疫情狀況做滾動式調整，將盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，維持團隊最佳狀態，迎接疫情過後的市場復原。

鳳凰旅遊2019年合併營收為29.74億元，年增1.96%，受惠業內外收益同步成長，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，每股盈餘（EPS）達3.24元。

鳳凰董事會日前通過2019年股利分派案，擬配息0.3元、配股0.95元，合計派利1.25元。

為充實營運資金、強化資本結構，鳳凰由108年盈餘辦理轉增資，並於3月24日至5月22日於18至36元區間，買回庫藏股5000張。

此外，交通部對觀光旅宿業者推出最新紓困方案2.0，補助旅行業每家新台幣10萬元、旅館業20萬元、民宿業5萬到10萬元、觀光遊樂業20萬元；並推出艱困企業薪資補助方案，若業績衰退達5成以上，且未採用勞動部「減班休息補助」方案、減薪未達2成的員工，補助其每月原薪資2成，上限1萬元，共3個月。（編輯：楊凱翔）1090325