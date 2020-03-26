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疫情重挫事業 電信協會：可彈性延繳費用

最新更新：2020/03/26 17:35

（中央社記者江明晏台北26日電） 行政院拍板紓困方案，針對「電信費用延繳」部分，台灣電信產業發展協會今天表示，電信業者在能力範圍內，將提供部分受疫情嚴重影響需紓困的事業，給予適當延繳彈性。

行政院為了減緩疫情影響，日前再提第2波「顧家庭」紓困方案。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，申請經濟部等紓困作業獲同意者，可向5大電信業者申請電信費緩繳6個月，包含網路費與手機費。

針對行政院紓困方案中的電信費用延繳措施，台灣電信產業發展協會表示，自4月1日起至9月30日止，電信業者將受理現為月租型門號用戶、經濟部認定受嚴重特殊傳染性肺炎影響，而發生營運困難的事業，可申請電信費用延緩繳納，電信業者將依自身風險控管機制辦理，延繳期間電信服務不受影響。

台灣電信產業發展協會表示，電信業者將在風險控管與可承擔能力評估下，盡力給予受疫情嚴重影響而發生營運困難的事業，彈性延繳電信費用。

除此之外，防疫期間，電信業者積極協助政府從事防疫宣導簡訊、居家防疫軌跡、口罩實名制2.0線上預購口罩等諸多防疫工作。（編輯：蘇志宗）1090326

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