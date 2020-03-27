疫情重擊金融市場 股票投資時機下探7年低點

（中央社記者潘姿羽台北27日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，重創金融市場，消費者信心也連帶受挫，中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數（CCI）降至78.51點，其中「未來半年投資股票時機」驟跌至53.70點，創逾7年新低。

今年初爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），短時間內全球累積病例數與死亡人數均遠超過2003年SARS時期，世界衛生組織（WHO）並將疫情列為「全球大流行」，使得經濟前景更為嚴峻。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，受到疫情影響，3月CCI調查總數為78.51點，與上月相較下降5.42點，「其實不太意外」。

吳大任補充，疫情對台灣造成衝擊，但並非全面性的影響，部分製造業甚至受惠轉單效益，反而有缺工現象；而且台灣和其他國家相比，疫情情勢相對穩定，因此消費者信心有影響，但程度不算太嚴重。

觀察3月的CCI物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財等6項子指標全數走跌，其中以「未來半年投資股票時機」降幅最大，較上月調查結果下降11.8點，來到53.70點，為2013年2月以來最低紀錄。

吳大任指出，歐美國家3月疫情迅速升溫，加劇金融市場動盪，這段期間，國際股市的變動「蠻戲劇性」，台股也從萬點行情一度跌破9000點，回想起SARS、金融海嘯時期的陰影，民眾情緒自然會受到影響。

儘管近日美股強彈，吳大任認為，美國最新公布的失業數據超乎預期，如果失業狀況嚴重，消費力道會大大減弱，進而影響全球經濟動能；美國聯準會先前應該看到經濟情況往下走，才會下猛藥，緊接著政府也推出有史以來規模最大的紓困方案，短期對金融市場帶來支撐，但實體經濟往下走，「不認為可以撐得下去」。

下降幅度第二多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，較上月下降6.6點，來到104.45點。

吳大任說明，疫情對房市衝擊應是「短空長多」，短期投資活動、交易會暫緩，但中長期而言，台商回流潮持續，且台灣健保、醫療受到矚目，可能也會吸引置產或移民需求。

CCI子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。從絕對水準來看，3月CCI的6項指標有5項偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

3月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為109年3月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2795位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：張均懋）1090327