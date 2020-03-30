台股盤中跌勢收斂 站回9500點

（中央社記者江明晏台北30日電）美國疫情擴大，市場憂心疫情持續影響經濟，亞股今天臉綠，台股今天開盤約1分鐘大跌逾240點，但隨後跌勢收斂，暫守9500點大關，權值股如台積電、大立光、聯發科等疲軟。

美國確診病例超過13萬例，死亡人數2436人，死亡人數在過去一週快速攀升。美國總統川普警告，美國武漢肺炎死亡率將在兩週後達到高峰，呼籲採行社交距離的15天防疫指南期限延長至4月30日，以減緩疫情擴散。

台股加權指數今天開盤約1分鐘下跌241點，至9457.09點，至10時20分左右，台股加權指數來到9514.87點，下跌184.05點，跌幅1.89%，成交值來到576.95億元。

觀察權值蘋概股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電來到262.5元，跌幅逾3%，大立光至3770元，跌逾2.5%；鴻海來到69.3元，跌幅逾1%。

聯發科受印度停工影響，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，今天股價下跌逾3%，至329元。

疫情重擊觀光業之際，燦星網週五宣布處分子公司燦星旅所有持股，收購主為「遊艇大亨」侯佑霖。燦星網今天股價早盤大跌近8%，至8.05元；燦星旅股價飆漲停6.08元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天下跌主要反映美股跌勢，因為市場觀察，美國在財政和貨幣上的救市政策已出爐，利多出盡後，回歸疫情觀察，由於美國確診人數暴增，加上台灣持續從境外移入確診病例，未來兩週將是觀察期，但台股早盤跌勢收斂，推測應有官方出馬低接。（編輯：黃國倫）1090330